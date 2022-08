A hora de escolher o nome dos filhos é um momento muito importante para os pais e algumas coisas são levadas em consideração, como referências, significados, sonoridade e até mesmo características que deixam os nomes abençoados.

Foi pensando nesse último que hoje trouxemos alguns nomes que exalam bênçãos e gratidão para aqueles que possuem.

6 nomes abençoados que as pessoas que têm eles deveriam agradecer aos pais:

1. Natan

Começando nossa lista que não só é abençoado, como também é o nome de um dos profetas citados na bíblia.

Seu nome tem origem hebraica e significa “presente de Deus”. Sua história é encontrada nos livros de I e II Crônicas e ele viveu no mesmo tempo que reinou Davi e em depois, seu filho Salomão.

2. Teodora

Seguido disso, temos esse nome que é um derivado de Teodoro e pode vir acompanhado de firulas, como TH, em Theodora.

Do grego Theodoros, Teodora quer dizer “presente, dádiva de Deus”.

3. Bento

A raiz etimológica de Bento está na palavra Benedictus, que possui o significado de “abençoado” ou “abençoado pelo batismo”.

Logo, por extensão, Bento e Benedito significam também “bendito” e “louvado”. Não tem como não ser um nome abençoado, não é mesmo?

4. Elisa

Elisa significa “o meu Deus é um juramento”, “Deus é abundância”, “promessa divina”; “alegre”. Além disso, é considerada a forma encurtada de Elisabete, nome de origem hebraica.

O nome feminino Elisa é especial não apenas pela sua bela sonoridade, como também pela sua origem bíblica.

5. Íris

Aqui temos um nome belo e muitíssimo abençoado!

Em resumo, quer dizer a “Mensageira dos deuses”, “velocidade, rapidez”. Indica satisfação por bem fazer.

E não para por aí, íris pode ser também a atitude ética perante a vida, com as convicções gradualmente adquiridas e com a reflexão sobre os bons costumes.

6. Matheus

Por fim, encerramos nossa lista com um dos nomes mais famosos do país. Mateus ou Matheus tem origem hebraica, a partir de Mattiyyah.

O nome chegou até à língua portuguesa através do latim Mataeus. Os significados são: “dom de Deus”, “presente de Deus” ou “dádiva de Deus”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias!