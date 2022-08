Goianos tiram a sorte grande e ganham na Quina e Lotofácil no mesmo dia

A sorte bateu na porta de dois goianos nesta segunda-feira (08) e eles entraram para a lista de milionários do Brasil após ganharem na loteria.

As duas apostas foram realizadas em Goiânia, nas agências Casa da Sorte, no Setor Leste Vila Nova e na Dois de Ouro, situada no Jardim América.

Um dos sortudos ganhou sozinho R$ 14.021.234,89 ao acertar os cinco números do sorteio 5.918, da Quina. Já o segundo levou o prêmio principal de R$ 1.875.174,24, da Lotofácil.

O jogo foi um dos quatro vencedores no sorteio realizada na noite desta segunda-feira. Os outros vencedores são de Niterói (RJ), Campo Grande (MS) e São José dos Pinhais (PR).

A Caixa Econômica Federal (CEF) não soube informar se os ganhadores já retiraram os prêmios milionários.