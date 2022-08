Mendanhistas estão preocupados após saída de Marconi da disputa

Como adiantado pelo Portal 6, prefeitos e ex-prefeitos tucanos até então entusiastas com a candidatura de Marconi ao governo rapidamente pularam para o lado de Ronaldo Caiado.

A seção Rápidas ouviu tucanos de alta plumagem que garantem que nenhum deles sofrerá represália nem corre risco de expulsão.

O movimento estaria cheio de cálculos, que não passam apenas pela expectativa de poder hoje estar mais segura do lado caiadista.

Eles também tentam evitar o crescimento de Gustavo Mendanha, pois se o ex-prefeito de Aparecida ganhar ou terminar bem a eleição pode ser um obstáculo para uma possível volta de Marconi em 2026.

O Patriota pode dizer que não, mas esses apoios a Caiado incomodam. Era esperado que o espólio da pré-campanha tucana migrasse em peso para Mendanha e, em menor grau, para Wolmir Amado.

