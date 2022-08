O que explica o desânimo do goiano com a eleição de 2022

Uma parte considerável dos eleitores goianos se sente pouco motivado a comparecer nas urnas para registrar o voto nas eleições que acontecerão em outubro deste ano.

Tal dado foi apontado no levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira (08). Os dados mostram que 44% dos entrevistados se sentem pouco motivados para participar das eleições.

Os dados também apontam que apenas 26,2% dos goianos se sentem muito motivados para votar neste pleito.

Mas o que explica a desmotivação? De acordo com o cientista político Guilherme Carvalho, essa condição tem causas diferentes. Ele ressalta, todavia, que cenário pode mudar, uma vez que a corrida eleitoral ainda está no início.

“A desmotivação é uma ideia que pode ser causada tanto pela não identificação com nenhum dos candidatos, o que costuma ser a variável mais importante, ou uma espécie de protesto em não votar por achar que isso não vai mudar em nada”, explicou.

“No entanto, como a eleição está começando agora, mesmo aqueles que se consideram desmotivados, em especial em eleições gerais, que têm candidaturas a governador e, principalmente, a presidente, tendem a ser motivados por serem inseridos nos debates públicos involuntariamente”, completou.

Já para a cientista política Marcela Machado, diversos são os fatores que podem ter levado à essa desmotivação por parte dos eleitores.

“Podemos suscitar vários fatores que, combinados, resultam nessa apatia do eleitor frente ao processo eleitoral: o desconhecimento do processo eleitoral, a baixa educação política, o descontentamento com a classe política… Muito por conta das fake news que circulam livremente nas redes sociais, que ajudam a piorar o cenário”, revelou.

A especialista afirma que a falta de checagem nos meios digitais podem ser um dos principais motivos para todo esse descontentamento, uma vez que parte do eleitorado acreditada naquela informação falsa que viu em algum local.

Marcela ainda aponta que a desmotivação costuma ser ainda mais visível durante as eleições gerais. No entanto, essa situação pode mudar ao longo do processo eleitoral.

“Nas eleições gerais, essa desmotivação costuma ser mais evidente que nas eleições municipais, por exemplo, onde o eleitor se envolve mais diretamente com o pleito. Quando a movimentação de campanha começar (e o cenário ficar mais bem desenhado), pode ser que estes números se modifiquem”, destacou.