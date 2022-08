O que já se sabe sobre homem de Aparecida de Goiânia que come cachorros

O homem de 44 anos, que foi preso na última sexta-feira (05), por matar, desossar e comer gatos e cachorros em Aparecida de Goiânia, tem um histórico de vida conturbada.

Natural de Iporá, quando criança, ele teria sido vítima de um acidente causando sequelas neurológicas e físicas.

O Portal 6 apurou que o homem faz uso de medicamentos controlados e, conforme parentes próximos, ele sofre de esquizofrenia.

Moradores da região também sustentam que há anos o suspeito não recebe devidamente o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

“Ele recebeu esse direito do juiz e há uns 20 anos ele não tem acesso a esse dinheiro. Queremos saber quem está ficando com ele”, disse um vizinho.

É algo que também chamou a atenção da reportagem do Portal 6, que teve acesso a um Boletim de Ocorrências registrado em 2016 em que o rapaz suspeito de comer cachorros reclama que não consegue mais receber essa ajuda governamental desde que se mudou para fazer tratamento em Goiânia.

No documento, ele também denuncia que era vítima de maus-tratos domésticos. Atualmente, no entanto, mora sozinho na residência do Setor Garavelo.

Além da possível prática de matar, desossar e cozinhar os animais, imagens mostram que o local é desordenado e cheio de lixo e sacolas pelo quintal.

Relatos de pessoas que frequentam o bairro dão conta de que o homem ingere bebidas alcoólicas com frequência e não é adepto a tomar banho.

O homem foi solto na segunda-feira (05), mesmo dia em que teve a casa parcialmente incendiada.

A Polícia Civil ainda não esclareceu as motivações da soltura do suspeito, nem quais os crimes ele poderá responder.