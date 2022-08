Após realizar demissão, empresário de Anápolis passa a ser ameaçado e acusado de ter caso com funcionária

Um empresário do Centro de Anápolis compareceu na delegacia na tarde desta quarta-feira (10) para denunciar que está sendo ameaçado pelo WhatsApp.

O Portal 6 apurou que a situação teve início em 2021, quando o homem demitiu uma funcionária da banca em que ele é proprietário.

Após o desligamento da mulher, um conhecido dela, de 21 anos, passou a enviar mensagens acusando o patrão e a ex-funcionária de terem um caso, tendo inclusive o ameaçado de morte.

Em uma dessas mensagens, o suspeito foi chamado de “preto safado”, mas a situação foi esclarecida, com o jovem tendo pedido desculpas.

No entanto, as ameaças voltaram a acontecer e ele seguiu afirmando que o empresário tinha um caso com a ex-funcionária.

O homem foi informado que possui o prazo de seis meses para representar criminalmente contra o autor das ameaças e injúrias raciais.