Empresário que colocou bebê para fumar cigarro eletrônico pode pegar 20 anos de cadeia

Uma tentativa de chamar a atenção nas redes sociais, acabou não saindo como planejado e resultando em um mandado de prisão para um empresário. O homem, de 23 anos, foi detido pela polícia, após postar um vídeo em que aparece colocando um cigarro eletrônico na boca de um bebê.

O caso aconteceu na última segunda-feira (08) na cidade de Johor, na Malásia. Segundo o policial Rupiah Abd Wahid, responsável pela investigação, a criança estava em um restaurante no momento juntamente com a mãe, uma tia e o homem – que não é o pai do neném.

“De repente, o homem que estava carregando o bebê colocou brincando o cigarro eletrônico na boca do bebê. Isso foi gravado pela irmã da mãe que postou nas redes sociais e se tornou viral”, disse o comandante em entrevista ao Daily Star.

De acordo com a autoridade, apesar da ação, em nenhum momento a criança inalou a fumaça do dispositivo, já que ele estava desligado.

Após a postagem, a mãe da criança decidiu fazer uma ocorrência no dia 06 de agosto, o que levou a uma investigação e, posteriormente, a prisão do homem.

Caso condenado, o empresário pode pegar até 20 anos de prisão, além de ter que pagar uma multa no valor de R$ 57, 5 mil.