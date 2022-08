6 perigos de usar a Airfryer que a maioria das pessoas não conhecem e devem ficar atentas

Por mais que ela seja uma mão na roda quando se trata de praticidade, existem alguns perigos de usar Airfryer bem aí na sua casa.

Isso acontece porque, assim como qualquer outro aparelho, a Airfryer possui suas limitações e muita gente não respeita!

6 perigos de usar Airfryer que a maioria das pessoas não conhecem e devem ficar atentas:

1. Você não lê o manual

Começando nossa lista, como a grande maioria das pessoas possuem essa máquina em casa, quem compra uma nova não costuma ler o manual de instruções. E isso é um grande perigo!

Por mais que ela seja muito intuitiva, cada fabricante possui suas recomendações e precauções de uso. Por isso, leia sempre!

2. Encher a cesta até o topo

Em seguida, entenda de uma vez por todas: não podemos encher a cesta até o topo!

Em suma, isso fará com que os alimentos ali dentro não cozinhem de maneira uniforme, porque o ar não circula por total.

3. Preparar folhas

Folhas mais “pesadas”, como o repolho, não há problema algum em fazê-las na fritadeira.

No entanto, as hortaliças mais leves, tipo espinafre e couve, podem voar dentro do aparelho e até queima-lo. Isso é muito perigoso e é algo que deve ser evitado.

4. Não desconecta-la depois de usar

Há alguns eletrodomésticos que costumamos deixar sempre na tomada, por exemplo o microondas.

Todavia, entenda que com a airfryer isso não pode ser feito, porque isso funciona como o fechamento de uma torneira de gás, evitando incidentes.

5. Usar papel alumínio

O uso de papel manteiga e papel alumínio na Airfryer não é recomendado pelas seguintes razões: Se você cobrir o fundo da cesta, o fluxo de ar dentro da airfryer será reduzido. Isso resultará na diminuição do desempenho do cozimento.

Bom e fora isso, esses materiais podem voar dentro do eletrodoméstico e causar acidentes perigosos.

6. Colocar carvão lá dentro

Por último, acredite se quiser, mas há uma técnica para fazer churrasco na AirFryer que fica uma delícia!

O método envolve colocar um carvão aceso na fritadeira ao cozinhar a carne ou legumes, assim, o alimento ficaria com gosto defumado, parecido ao do churrasco convencional, assado na brasa.

Só que essa técnica não é indicada por especialistas, porque pode causar curto-circuitos, incêndios e danificar a fritadeira elétrica.

