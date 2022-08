Lei que proíbe cobrança de pedágios em rodovias goianas é sancionada por Caiado

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) sancionou a lei que proíbe a cobrança de pedágios em rodovias goianas, revogando a legislação de 2018, que autorizava a concessão dos trechos estaduais.

A sanção foi publicada na edição desta quarta-feira (10) do Diário Oficial do Estado. O projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em junho deste ano, com 22 votos a favor e nenhum contra.

A proposta é de autoria do deputado estadual Alysson Lima (PSB). O parlamentar citou a Constituição Federal para justificar a matéria.

No artigo 150, diz que “é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público”.

A lei já está em vigor desde o dia 10 de agosto.