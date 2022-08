Alguns filmes mais calientes, por assim dizer, ganharam muita fama e foram campeões de bilheteria pelo mundo todo. No entanto, para quem quer sair do óbvio e assistir alguns filmes adultos não tão conhecidos assim, saiba que eles podem estar mais próximos do que você imagina. Hoje teremos a lista Netflix sem censura, com filmes apimentados e diversificados!

Netflix sem censura: 6 filmes quentes que não são recomendados para menores de 18 anos:

1. Amar

Começando nossa lista, aqui temos um romance de adolescente bem quente por sinal.

Na trama, Laura e Carlos têm apenas 17 anos, mas se desejam muito, com a intensidade do primeiro amor, ardente e avassalador.

Eles se amam com tanta intensidade que é uma relação quase doentia, fazendo com que lidem com ciúmes e inseguranças, mostrando um outro lado do amor.

2. Branquinha

Aqui temos um filme bem polemcio e com muito sexo expicito!

Branquinha traz a história de Leah, uma jovem estudante que queria viver algumas aventuras em Nova York.

Com isso, ela se envolve com Blue, um criminoso que acaba sendo preso. Assim, na tentativa de tirá-lo da cadeia, Leah começa a se prostituir e vender drogas.

3. Cidade Baixa

É claro que em nossa lista não deixaríamos de fora uma produção brasileira.

Em Cidade Baixa temos os amigos de infância Deco e Naldinho que ganham a vida fazendo fretes e, principalmente, aplicando golpes em um barco a vapor que compraram juntos.

A rotina da dupla muda drasticamente com o surgimento repentino de Karinna, uma prostituta em busca de um estrangeiro recheado de dinheiro no carnaval de Salvador. O problema é que a dupla se apaixona por ela, surgindo assim um romance a três.

4. Projeto X: Uma Festa Sem Controle

Lançado em 2012, esse filme deu o que falar!

Isso porque, a trama traz três amigos de colégio que planejaram uma festa inesquecível que entraria para a história na tentativa de ficarem famosos.

O problema é que a notícia se espalhou rapidamente e tudo fugiu do controle e os imprevistos começaram a acontecer.

5. 365 Dias: Hoje

Essa é a produção mais recente da nossa lista e mais um filme polêmico.

365 Dias: Hoje é a continuação da saga 365 Dias, dessa vez Laura e Massimo tentam reconstruir suas vidas após o conflito entre as máfias.

No entanto, os laços familiares de Massimo e um homem misterioso que disputa o coração de Laura complicam a vida dos amantes.

6. Sexta-Feira Em Apuros

Por último, aqui temos dois amigos muito encrencados!

Em Los Angeles, Craig Jones e Smokey se veem sem grana e devendo um poderoso traficante de Los Angeles, aqui começa todo o problema da dupla.

