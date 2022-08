Os goianos não estão sabendo lidar com a mudança brusca de temperatura

Os anapolinos e goianienses não estão sabendo lidar com a mudança brusca de temperatura. Na cidade, a temperatura mínima às 6h desta quinta-feira (11) foi 10ºC, conforme medição do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Nas redes sociais, os moradores reclamam da oscilação repentina. “Esse clima não tem como não deixar qualquer um doente, um dia faz 32ºC, no outro faz 9ºC”, protestou.

Outro internauta afirmou que nunca havia visto frio em Anápolis durante o mês de agosto. A maioria das reclamações é sobre o dia anterior ter sido de muito calor e, em seguida, um frio com menos de 15ºC.

A capital do estado, conhecida pelas altas temperaturas, também foi atingida com a mudança e os goianienses estão fazendo até piada com a situação.

“Poucos sabem, mas esse frio só está acontecendo em Goiânia devido a realização da pecuária, o prefeito mandou encomendar pra usar roupa de couro”, ironizou uma moça.

A festa, aliás, vai começar nesta sexta-feira (12). Normalmente a pecuária ocorre em maio na cidade.

A onda repentina de frio também atingiu outros municípios, em Rio Verde, os termômetros chegaram a 5ºC. Mineiros também registrou baixos índices, com 6,9ºC.