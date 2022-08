Triunfo Concebra tem três avisos importantes para quem vai pegar a BR-153 nesta quinta-feira (11)

A concessionária Triunfo Concebra, responsável pela BR-060, publicou alguns avisos na manhã desta quinta-feira (11), através do Twitter. Os alertas são para diversas cidades de Goiás e 03 deles são para Anápolis.

Aqueles que vão sair da cidade, em sentido a Goianápolis, devem se atentar. A empresa irá fazer serviços de tapa buracos no quilômetro 79 a 93.

Ainda de acordo com as publicações, o trecho 84 ao 83, sentido Abadiânia, também passa por reformas. No perímetro, será feita uma revitalização com fresagem no pavimento.

Os serviços de manutenção incluem a limpeza de meio fio e canaleta. Este, será realizado no quilômetro 88 a 87 da BR-060, no sentido Norte.