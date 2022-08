O homem que abriu fogo no Centro de Ipameri, no Sul de Goiás, na manhã desta sexta-feira (12), tinha dívidas com os alvos dos disparos.

Segundo investigação preliminar da Polícia Civil, a imobiliária havia pedido a desocupação do imóvel que ele mora por um acúmulo de débitos.

A outra vítima tinha relação com um mercado para o qual ele também devia.

A corporação ainda investiga se há outras motivações. O suspeito de abrir fogo contra o comércio está foragido.

Os crimes aconteceram por volta das 8h, quando ele, aparentemente em surto, entrou em uma corretora de imóveis e abriu fogo contra os dois ocupantes do local.

Um deles foi atingido na cabeça e morreu no local, e o segundo atingido está ferido e hospitalizado em estado grave. Após atacar a corretora, o homem entrou em um supermercado ao lado do local e atirou contra funcionários de um supermercado, onde feriu uma funcionária.

A casa, que motivou a disputa entre o suspeito e a imobiliária, foi danificada por ele antes do crime. Ele ateou fogo nela – supostamente com gasolina – e se deslocou até os estabelecimentos em seguida.