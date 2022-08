Prefeitura de Anápolis anuncia vagas abertas para profissionais de saúde

O credenciamento realizado pela Prefeitura de Anápolis para a contratação de profissionais de saúde segue aberto no município.

As vagas são para médicos clínicos gerais e de família e comunidade, além de auxiliares de saúde bucal e técnicos de enfermagem. O edital está disponível no site da Prefeitura de Anápolis.

Os documentos devem ser entregues das 09h às 11h e das 14h às 16h, na Diretoria de Atenção Básica, no 4º andar do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, no prédio da Papelaria Tributária.

Os selecionados trabalharão na Estratégia de Saúde da Família e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEOs) da Jaiara e do Maracanã.

Não existe prazo final para que os documentos sejam entregues. O credenciamento só será encerrado quando a demanda das 43 unidades de saúde e dos CEOs sejam preenchidos integralmente.