Vítima de carro que invadiu Empório Saccaria, em Goiânia, morre nesta sexta-feira (12)

O empresário Kleber Sebastião dos Santos, de 42 nos, uma das vítimas do grave acidente do carro que invadiu o Empório Saccaria no último dia (19) faleceu na manhã desta sexta-feira (12). A informação é da Polícia Civil. No acidente, outras 08 pessoas sofreram lesão corporal.

Com isso, o inquérito, que havia sido encaminhado para o Poder Judiciário na quinta-feira (11) muda uma tipificação. Nesse caso, a idosa que conduzia o carro, também irá responder por homicídio culposo no trânsito. Nos demais casos, ela foi indiciada conforme as investigações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) pelo delito de lesão corporal no trânsito.

O documento encaminhado para o Poder Judiciário concluiu que o carro que invadiu o restaurante em Goiânia não apresentava problemas mecânicos e que a senhora, de 68 anos, acelerou o carro de forma imprudente.

Ao G1, a defesa da idosa afirmou que o inquérito possui ‘uma série de inconsistências e equívocos’.