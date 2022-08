Algumas ações como colocar o celular no modo silencioso ou retirar as notificações, são alguns recursos bastante utilizados por quem possui um smarthphones. No entanto, existem funções secretas que o seu celular esconde e você provavelmente não sabia.

Os atalhos são simples de serem ativados e não requerem a instalação de nenhum aplicativo para que comecem a funcionar.

Portanto, fique ligado, porque essas dicas podem ser uma ‘mão na roda’ no seu dia a dia.

6 funções secretas que o seu celular esconde e você provavelmente não sabia

1. Colocar senha no WhatsApp

Instaurar uma senha no WhatsApp é algo que pode evitar momentos constrangedores quando alguém quer dar aquela ‘espiada’ no seu celular.

Para ativá-la, basta acessar as “Configurações”, ir em “Conta” e depois “Privacidade”. Em seguida, selecione a opção “Bloqueio de tela” e escolha uma senha.

2. Ligar no celular pelo wi-fi

Mais uma das funções secretas que o seu celular esconde, é a ligação via wi-fi. Para aqueles que costumam ter problemas com o sinal do telefone, o recurso pode livrá-lo de possíveis dores de cabeça.

Sendo assim, é necessário apenas ter um sinal de internet para ligar para qualquer pessoa. Depois, é só ir nas “Configurações” e clicar em “Conexões”. Após isso, selecione a opção “Chamada wi-fi” e se comunique com quem você desejar.

3.Botão de leitor para Qr Code

A função de ativar um botão para ler um Qr Code está disponível apenas para quem possui IPhone. Dessa forma, a pessoa necessita apenas apertar um botão que lerá o código no mesmo momento.

Para ativar o recurso, vá em “Ajustes”, toque em “Central de Controle” e, posteriormente, clique no item “Scanner de Código”.

4. Remoção de publicidades personalizadas

Os anúncios com conteúdos estranhos podem ser um verdadeiro incômodo em algumas situações. Afinal, quem é que gosta de receber conteúdos sobre algo que não gosta?

Para resolver isso, é só pesquisar sites de produtos pelos quais você tenha interesse e, dessa forma, propagandas sobre conteúdos que te agradem logo começarão a aparecer na sua tela.

5. Ligação de maneira anônima

Uma das funções secretas que o seu celular esconde e você provavelmente não sabia é a possibilidade de fazer ligações de maneira anônima.

Para isso, basta só digitar #31# antes do número de quem você deseja ligar.

6. Roteador de celular

Por fim, mais um recurso escondido no celular, mas que é bastante útil, é o roteador. Isso porque, muitas vezes, os dados móveis podem se esgotar e, dessa forma, ficamos sem poder mexer em alguns aplicativos.

No entanto, se alguém estiver próximo e com internet no celular, basta ativar a função de rotear internet para que o aparelho volte a ficar conectado.

