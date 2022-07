Usar o WhatsApp para trocar mensagens ou enviar mídias pode ser algo de grande ajuda no dia a dia, mas algumas regras ainda devem ser seguidas com atenção. Principalmente na hora dos diálogos, pois há alguns tipos de mensagens que todo mundo deve ter cuidado antes de enviar no aplicativo.

Dependendo do conteúdo compartilhado, a plataforma pode até banir você para sempre acusando-o de violar alguns princípios de uso.

Por isso, fique atento!

6 tipos de mensagens que todo mundo deve ter cuidado antes de enviar no WhatsApp

1.Preciso conversar com você amanhã

Um tipo de mensagem que todos devem ficar ligados antes de enviar no WhatsApp é a frase “Preciso conversar com você amanhã”.

Isso porque o conteúdo pode despertar sentimentos de ansiedade e angústia para aqueles que sofrem de algum problema psicológico.

2.Tenho uma fofoca, mas preciso te contar pessoalmente

Outra mensagem que deve ser pensada antes de mandar é a “Tenho uma fofoca, mas preciso te contar pessoalmente”.

Muitas pessoas ficam agoniadas ao saberem que poderão saber da situação no outro dia e, dessa forma, alguns gatilhos podem ser ativados.

3.Imagens íntimas

Enviar imagens íntimas para alguém em que alguma parte mais “secreta” do corpo é divulgada pode ser um risco.

Fotos com conteúdos mais “quentes” podem viralizar e te colocar em uma situação comprometedora.

Por isso, certifique-se que o seu rosto não esteja evidente na mídia.

4.Notícias falsas

Compartilhar ou inventar uma notícia falsa, é algo que todo mundo deve ter cuidado. Caso o WhatsApp identifique que você está propagando fake news, você pode ter a conta banida para sempre da plataforma.

5.Golpes usando links

Espalhar links “maliciosos” pelo WhatsApp é algo que deve ser pensado duas vezes antes de fazer. Ao enviar uma mensagem desse tipo, você pode estar colaborando para que promoções falsas e golpes continuem acontecendo no aplicativo.

6. Dados pessoais

Para encerrar a lista, uma das mensagens que todo mundo deve ter cuidado antes de enviar no WhatsApp é a divulgação de dados pessoais.

Documentos como CPF, RG e Certidão de Nascimento devem ser repassados apenas em casos de emergência e contatos confiáveis a fim de evitar possíveis golpes.

Portanto, tome cuidado!

