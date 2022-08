Se você é do time de ser pai ou mãe de um pet ou daqueles que quer deixar a família maior ainda com um animalzinho, está no lugar certo! No geral, quem decide ter um bicho de estimação de casa fica com muitas dúvidas e incertezas. Foi a partir disso que hoje vamos te apresentar raças de cachorro para criar em apartamento. Vemos com a gente e cuidado para não se apaixonar!

Primeiramente, entendemos que não é nada fácil criar um pet em uma casa ou apartamento, principalmente, pelo pouco espaço. Logo, em nossa lista de raças trouxemos os de menores portes e mais adaptáveis.

6 raças de cachorro para criar em apartamento:

1. Cavalier King Charles Spaniel

Em primeiro lugar, começar com essa belezinha aí! Basicamente, o Cavalier King Charles Spaniel, além do porte pequeno, é muito calmo e de temperamento dócil. Inclusive, é uma raça muito indicada para quem tem crianças, pois são bem animados e adoram passar um bom tempo ao lado dos membros da família.

2. Lhasa Apso

Em seguida, temos essa bolinha de pelos. Em suma, o Lhasa Apso não costuma crescer muito. Todavia, se você tiver problemas com a pelugem em excesso, talvez ele não seja a melhor opção. Isso porque esse pet precisa ser escovado e tosado com frequência.

3. Chihuahua

Enquanto isso, se você está atrás de um cãozinho mais energético e brincalhão, esse é para você!

4. Pug

Talvez essa raça seja um clássico em diversas casas por aí! Mas isso podemos explicar com facilidade, os Pugs convivem muito bem em pequenos espaços ou com crianças, além de ser muito tranquilos. Entretanto, esses bichinhos possuem uma tendência a doenças, fique de olho!

5. Shih Tzu

Ademais, quem nunca viu um Shih Tzu em algum lar brasielrio? Mas não tem como negar, esse bichinho é um poço de carinho e amor, além de serem muito adaptáveis a qualquer ambiente. Entretanto, assim como o Lhasa Apso, você pode encontrar problemas com os pelos.

6. Yorkshire Terrier

Encerramos nossa lista com esse outro clássico nas casas por aí! No geral, o Yorkshire é um cãozinho pra lá de dócil e muito carinhoso com a família inteira! É uma ótima opção.

