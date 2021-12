Apesar de termos os cachorros como integrantes da família e a tendência de oferecer parte do nosso cardápio a eles, existe uma lista enorme de alimentos encontrados em casa que você jamais deve deixar o seu cachorro comer.

Pensando nisso, separamos alguns componentes para você se alertar!

6 alimentos encontrados em casa que você jamais deve deixar o seu cachorro comer

1. Chocolate

Apesar de este doce ser uma maravilha para nós, é caracterizado como um verdadeiro ‘veneno’ para os doguinhos.

Afinal, o sistema digestivo deles são bastante diferentes dos seres humanos, podendo resultar em vômitos, disenterias, aumento da sede e intoxicações.

2. Café

A cafeína é outro componente extremamente tóxico para nossos filhotes de quatro patas. Por isso, fique bastante atento com o consumo, mesmo que acidental, deste produto.

3. Uvas e passas

De acordo com Hill Pet, além de todos os profissionais da área medicinal canina, uvas e passas apresentam componentes extremamente prejudiciais aos rins dos cães.

As chances de desenvolverem insuficiência renal é comprovada. Portanto, nada de oferecer uvas para os peludinhos.

4. Alho e cebola

Os vegetais desta família são capazes de causar gastroenterite, anemia, além de graves prejuízos aos glóbulos vermelhos (as hemácias do sangue).

Fadiga e urina escura são as primeiras reações que os cachorros apresentam após ingerir esses alimentos. Fique atento!

5. Laticínios em geral

Por apresentarem pouca lactase – enzima responsável pela digestão inteira da lactose, encontrada em produtos derivados do leite – os doguinhos possuem dificuldade de processar estes alimentos, resultando em diarreias, alergias e desidratação.

Há ainda um agravante para os cães mais jovens, por possuírem ainda menos quantidade dessas enzimas.

6. Milho na espiga

Veterinários especialistas sempre orientam sobre o perigo de milho na espiga para os pets.

Mas calma! Cachorro pode e deve comer milho sim, mas sem tempero de alho e cebola, sem margarina e claro, já solto da espiga.

Isso, porque a espiga pode ocasionar uma obstrução intestinal grave nos doguinhos.

No entanto, esse legume é riquíssimo em potássio – importante para o equilíbrio ácido-básico do organismo canino-, vitamina B e excelente na metabolização da glicose do bichinho, sendo um alimento recomendado.

Agora que já está por dentro de todos os alimentos encontrados em casa que você jamais deve deixar o seu cachorro comer, fique atento e, em casos de consumo acidental, encaminhe-o imediatamente a um veterinário de confiança.