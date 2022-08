Você tem dúvidas de que seu relacionamento ninguém está verdadeiramente feliz e satisfeito, saiba que existem alguns sinais sutis que podem muito bem definir isso!

Foi pensando nisso que hoje selecionamos esses tais sinais para você saber se seu namoro está no caminho certo, vamos lá!

6 sinais que revelam que um casal está verdadeiramente feliz e satisfeito:

1. Há um respeito recíproco

Nada como começar essa lista citando a necessidade de um respeito mútuo entre os pombinhos em um relacionamento.

Sem sombra de dúvidas, um namoro que falta respeito não vai dar certo, porque se ele (a) não te respeitar, provavelmente também nunca irá aceitar suas vontades.

2. Vocês são amigos acima de tudo

Um relacionamento saudável e feliz exige um certo nível de amizade entre os parceiros.

Essa amizade é a garantia de que você possui alguém que curte os mesmos programas e que está disposto a ficar ao seu lado para o que der e vier.

3. Nunca falta amor e carinho entre vocês

Qualquer namoro sem amor e carinho está fadado a chegar ao fim.

É nítido, mas quando o amor existe em uma relação tudo fica mais fácil, porque o casal tende a superar os obstáculos. Logo, é um romance promissor.

4. Existe companheirismo e lealdade

Lado a lado a amizade que deve existir dentro de um relacionamento, o companheirismo e lealdade também são traços marcantes de um romance feliz e satisfatório.

Um relacionamento é feito de união, respeito e principalmente lealdade.

5. Não existe problemas um com o outro

Você sabe que encontrou a pessoa certa quando ela te aceita exatamente como você é! Respeitando seus defeitos, qualidades, limites e assim por diante.

Dentro do jogo do amor, gostar do seu amado exatamente como ele é, é uma grande dádiva e, obviamente, deve ser cultivado.

6. A liberdade não é deixada de lado

Por último, um namoro não é um cárcere privado, em que os parceiros devem ficar presos um ao outro, sem autonomia para fazer o que querem.

Uma relação saudável não existe sem liberdade.

