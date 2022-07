A fase de início de casamento é sempre carregada de intensidade, beijos ardentes e sentimentos à flor da pele. O problema é que, aos poucos, essa quente chama da paixão começa a se esfriar e quem começa a dar esses primeiros sinais é ela, ficando, assim, uma mulher infeliz.

Nessas horas, tudo perde o sentido, a esposa começa a não dar tanta bola para o casamento e, acredite se quiser, ela começa a agir assim por conta das atitudes do marido.

6 sinais que toda mulher infeliz no casamento apresenta sempre:

1. Ela não se conecta mais com você

Se por aí na sua casa está difícil se conectar com a amada, abre o olho!

Nesse momento, ela vai perder o carinho por você e o desejo físico vai começar a se dissolver.

Sem sombra de dúvidas, ela está infeliz, por isso, busque conversar e encontrar uma solução.

2. Ela faz comparações com o passado

Sua esposa constantemente faz comparações com outras fases do relacionamento de vocês, por exemplo, no início do namoro ou na lua de mel?

Acredite, ela está perdendo o amor por você e a todo custo vai tentar jogar na sua cara essas diferenças do envolvimento de vocês.

3. Ela espera uma mudança partindo de você

Outro sinal de que ela está infeliz no relacionamento é quando ela, em discussões, diz com todas as letras que o problema do casamento é você.

Nessas horas, ela vai dizer que espera uma mudança da sua parte e que não foi por “essa pessoa” por quem se apaixonou.

4. Ela não comunica com você

Em contrapartida ao tópico anterior, uma mulher infeliz no casamento dificilmente vai se abrir ou procurar solucionar o problema.

A comunicação é uma das chaves para ter uma relação saudável e feliz. Perder esta qualidade pode causar muitos problemas entre ambos.

5. Ela se incomoda com tudo que você faz

Você pode até estar com as melhores intenções, mas todas as suas atitudes causam muita irritação e histeria nela.

Esse é um sinal claro de que algo não está bem. Logo, se você não estiver conseguindo conviver bem com isso, deixe-a ir e pense no que você realmente quer para a sua vida.

6. Ela está te evitando

Por último, se sempre quando você a procura, seja para sair ou fazerem algo juntos, ela fica só se esquivando, temos uma péssima notícia para te dar…

A perda de interesse pelo outro e a vontade de fazer qualquer coisa que não seja com a companhia do marido, significa que a esposa não está contente com essa relação.

