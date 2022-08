Os brasileiros atendidos pelo Auxílio Brasil precisam atualizar o cadastro no Cadúnico para que possam continuar recebendo as demais parcelas do benefício do Governo Federal.

Em agosto, o programa passará por um reajuste do valor ofertado, que de R$ 400 mensais, se tornará parcelas de R$ 600 até o final do ano.

O CadÚnico é utilizado como o principal banco de dados do governo para o armazenamento das informações dos brasileiros beneficiados pelos variados programas sociais.

Dessa forma, a atualização é realizada para manutenção dos dados e caso o cadastro não passe pelo processo, o beneficiário acaba sendo excluído da lista de pagamento do benefício.

Brasileiros precisam atualizar o cadastro para receber benefício do Governo Federal; veja o passo a passo

A atualização do CadÚnico deve ser realizada pelos brasileiros que recebem o Auxílio Brasil, de forma obrigatória, a cada dois anos ou sempre que houver alguma mudança na estrutura da família.

A necessidade ou não de atualizar os dados pode ser conferida pelo beneficiário na própria plataforma digital do cadastro, bastando apenas estar conectado na conta do site Gov.br.

No aplicativo, ou até mesmo online, é possível realizar a simples e prática Atualização Cadastral por Confirmação, opção disponível para caso as informações da família tenham permanecido as mesmas.

Ou seja, o meio pode ser utilizado caso o número de integrantes do grupo familiar, o endereço, a renda per capita e a escolaridade, não tenha passado por qualquer alteração.

Passo a passo

1. Confirmação dos dados pertencentes ao bloco “Endereço da Família”

A Atualização Cadastral por Confirmação, tanto no site, como pelo aplicativo do CadÚnico, exibe ao usuário dois blocos distintos, sendo eles “Endereço da Família” e “Composição Familiar”.

O primeiro passo a ser seguido é ir até o primeiro bloco, revisar criteriosamente se as informações ali presentes permanecem inalteradas e em seguida, confirmar para seguir adiante.

2. Confirmação dos dados pertencentes ao bloco “Composição Familiar”

Primeira confirmação realizada, então chegou a hora de realizar o mesmo processo feito anteriormente, só que agora no bloco “Composição Familiar”.

Nesta etapa, o usuário deverá primeiramente informar se houve a inclusão ou exclusão de integrantes no núcleo familiar.

Em seguida, inicia-se o processo de revisão criteriosa das informações, começando pelos dados pessoais do Responsável Familiar e seguindo posteriormente para os demais.

Ao final da análise de cada membro da família, o usuário terá que confirmar se os dados seguem os mesmos, ou se teve alguma alteração.

3. Confirmação dos dados no Cadastro Único

Conferiu que realmente não houve nenhuma alteração nos dados pessoais da família? Então agora, o aplicativo vai mostrar novamente os blocos de “Endereço da Família” e “Composição Familiar”, solicitando desta vez que o usuário clique no botão “Confirmar dados do Cadastro Único” , que atesta a veracidade dos dados informados.

Atualização cadastral

Já quando ocorre alguma mudança nas informações inicialmente cadastradas no CadÚnico, o responsável familiar precisa realizar a atualização cadastral presencialmente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo da residência em que vive, portanto os documentos necessários.

O responsável tem que levar o próprio CPF e Título de Eleitor, assim como a Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, CPF, RG, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor e Comprovante de residência dos demais membros da família.

