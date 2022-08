O benefício emergencial Bem Taxista já é uma realidade no Brasil. Porém, a grande dúvida que permanece é, os motoristas de aplicativo também vão poder receber?

Um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), ainda em outubro de 2021, apontou que o Brasil conta com cerca de 1,1 milhão de motoristas de aplicativos, o que indica um alto número de pessoas que deveriam ser beneficiadas.

No entanto, antes de chegar na resposta se essa classe vai ou não ser beneficiada, vamos entender melhor a respeito do que se trata o programa social Bem Taxista.

Basicamente, o Auxílio Taxista é uma forma de ajuda concedida aos motoristas de táxi que tiverem sido registrados até o dia 31 de maio na prefeitura da região em que vive.

O benefício do Governo Federal será pago em seis parcelas de R$ 1 mil, começando os pagamentos já no dia 16 de agosto e seguindo até o mês de dezembro.

No caso dos municípios que tiverem perdido o primeiro prazo para encaminhamento dos dados pessoais dos trabalhadores, o pagamento do benefício será depositado apenas no dia 30 de agosto.

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Previdência, cerca de 301.505 taxistas, de 3.119 cidades dos mais diversos Estados e do Distrito Federal, tiveram o cadastro devidamente realizado na primeira fase do programa social.

Motoristas de aplicativo vão receber auxílio de R$ 1 mil? Saiba como funciona o benefício

Bem, a resposta para esta tão aguardada pergunta é que infelizmente, o auxílio de R$ 1 mil ainda não está valendo para motoristas de aplicativo.

Enquanto discutia o projeto na Câmara dos Deputados, o relator, deputado Danilo Forte, chegou a tentar incluir também o benefício para a classe.

No entanto, a tentativa acabou sendo descartada ao não contar com o apoio que era necessário para aprovação, fazendo com que os motoristas de aplicativos como Uber e 99 ficassem de fora da nova modalidade do auxílio emergencial.

