Jovem é surpreendido por atirador enquanto comia churrasquinho e fica ferido

Um jovem de 20 anos foi alvejado por disparos de arma de fogo enquanto comia um churrasquinho na calçado do estabelecimento, na noite desta sexta-feira (12), em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia.

O rapaz estava junto com várias pessoas, quando dois homens chegaram numa moto vermelha. O garupa desceu, apontou a arma e abriu fogo.

Imagens do circuito de segurança do estabelecimento mostra quando os homens, um de roupa preta e outro de camisa cinza, param e um deles vai atrás da vítima com a arma em punho.

O jovem ainda tentou fugir correndo, mas ainda assim foi atingido pelos disparos do atirador. O condutor da moto ainda pega o comparsa e foge com ele.

A vítima foi resgatada com vida e levada ao Hospital Municipal de Goianira para receber atendimento médico de emergência.

A Polícia Militar procurou os suspeitos pelas imediações, mas ambos estão foragidos.