Maior festival de carnes do Brasil escolhe Goiânia para próxima edição

Apesar do pequi e a pamonha serem amplamente conhecidos no estado, uma outra característica culinária bastante marcante por aqui, o churrasco, foi capaz de fazer com que Goiânia fosse escolhida para sediar o Festival Let’s Grill .

Este é considerado o maior evento de carnes do Brasil e acontece na cidade durante os dias 20 e 21 de agosto no estacionamento do Goiânia Shopping, com entrada gratuita.

Para melhorar ainda mais a experiência, o público poderá experimentar os mais diferentes cortes de carnes de qualidade premium a um mais em conta.

Além do cardápio, o local possui várias atrações musicais, espaço kids, monitores para que os papais de plantão se sintam mais à vontade durante a experiência enquanto a criançada se diverte.

No sábado (20), o festival começa às 12 horas e segue até às 22 horas. No domingo (21), o encerramento será às 20 horas. Serão 18 horas de muito churrasco, divididas em dois dias de festa, com oito estações de carnes para quem gosta de cortes especiais, preparados por assadores consagrados, como Rick Bolzani.

De acordo com os organizadores, a expectativa é que mais de 100 mil pessoas visitem o Let´s Grill Festival durante os dois dias de evento.