Vítima de assalto prende homem pelos testículos à espera da polícia

Um homem foi surpreendido com a reação de uma mulher ao tentar roubar a bolsa dela. O assalto aconteceu na cidade de Jacundá, no sudeste do Pará, e terminou de uma maneira bem ruim para ele.

Um vídeo publicado nas redes sociais na tarde da última sexta-feira (12), mostra o autor sendo imobilizado pela vítima através dos testículos.

Nas imagens gravadas, é possível ouvir os gritos de dor. Ele implora para que a mulher solte a parte íntima. “Tá amassando ai! Ai meu ‘ovo’! Meu ‘ovo’! Pelo amor de Deus! Solta meu ‘ovo’ aí, p….”, exclamou.

A vítima também tem a ajuda de um popular, que segura o homem no chão, enquanto ela aperta o órgão enquanto espera a Polícia Militar local (PM).

Ao redor deles, os presentes filmam e incentivam a ação, que só acabou com a chegada da PM.