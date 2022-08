Lâmpadas de LED avançam no interior, mas empacam em Goiânia

Em julho do ano passado, a Prefeitura de Goiânia anunciava o projeto de substituição integral das lâmpadas comuns, de mercúrio e sódio, por LED. A expectativa era de que até o final de 2022 os processos de licitação fossem concluídos para início dos trabalhos. Um ano depois o projeto segue sem prazo para a contratação do serviço.

Ao Portal 6, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) informou, em nota, que estudos para a elaboração do termo de referência para a contratação da empresa ainda não foram finalizados. “Além disso, existem trâmites que precisam ser observados para garantir a lisura de todo o processo, o que demanda tempo”, diz o texto.

A pasta não esclareceu o que motiva a demora na preparação do termo nem detalhou quais trâmites necessitam de observação. A previsão para conclusão desta etapa também não foi declarada.

Aparecida de Goiânia, por outro lado, comunicou em junho que todo o sistema de iluminação pública do município será trocado por LED através de Parceria Público Privada (PPP). O edital prevê investimento de R$ 684 milhões para exploração do serviço durante 24 anos.

A empresa vencedora será responsável pela iluminação pública e a administração, pela fiscalização desse serviço. Agora, a implantação das novas lâmpadas depende da assinatura da ordem de serviço da PPP. Ainda não há data estabelecida para a chancela.

Enquanto isso, Anápolis é a cidade com o processo mais avançado: cerca de 70% da iluminação pública anapolina já é feita por LED. A troca teve início em 2018 e deve chegar a 100%, segundo estimativa da Prefeitura, até o fim do ano que vem. A economia prevista com gastos no município é de 40%.

Em Senador Canedo, a instalação das lâmpadas de LED também avança. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura e Obras da cidade (Seinfra) informou que atualmente cerca de 25% do total dos pontos de luz já foram substituídos para a nova tecnologia. O prazo final para conclusão do serviço é até 2024.