Apenas uma região de Goiás pode ver chuva nesta semana e baixa umidade gera alerta para Goiânia e Anápolis

Uma massa de ar seco deve manter o tempo estável e com sol no início desta semana em Goiás. Mas bons ventos podem trazer pequenas precipitações para as região Sul/Sudoeste do estado a partir de quinta-feira (18).

O fenômeno atípico para esta época do ano se forma com a chegada de um novo corredor de umidade oriundo da região Sudeste do País.

Por isso, quem mais deve usufruir dessa mudança de tempo são os moradores de cidades como Rio Verde, Jataí e cidades adjacentes.

Para quem vive nas demais regiões do estado o alerta é sobre as grandes amplitudes térmicas e baixa umidade relativa do ar, que deve girar em torno de 20%.

Na capital, a mínima a ser registrada para esta terça-feira (16) será de 17 ºC e a de 33 ºC. A umidade será de apenas 18%.

Já em Anápolis, as condições serão de mínima de 15 ºC e máxima de 28 ºC. A umidade relativa fica em 25%.