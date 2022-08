Governo de Goiás oferece 30 vagas para inovação e tecnologia com bolsas de até R$ 5 mil

O Governo de Goiás prorrogou as inscrições para o programa Embaixadores da Inovação até o próximo dia 26 de agosto. O processo seletivo tem 30 vagas distribuídas em todas as regiões do Estado, com bolsas de R$ 3 mil (juniores) e R$ 5 mil (plenos) durante um ano.

As inscrições para seleção de novos embaixadores podem ser realizadas no site http://www.fapeg.go.gov.br/. O processo seletivo é composto pela análise de currículo e de documentos dos candidatos, além de entrevista individual. Os selecionados participarão de uma capacitação e terão suporte do Sebrae e da Sedi para atuar.

Requisitos

Para os embaixadores plenos, que vão atuar na Coordenação Tecnológica e de Inovação, é necessário que o profissional tenha formação superior em qualquer área do conhecimento e especialização ou pós-graduação (Lato ou Stricto Sensu) em áreas afins à tecnologia e inovação.

Também é preciso apresentar, no mínimo, três anos de experiência em gestão de projetos, preferencialmente com potencial de inovação de produtos, processos ou serviços. E ainda fazer ou ter feito parte de uma comunidade de inovação, ou ter trabalhado em ambientes promotores de inovação, ter realizado eventos de inovação; e ter realizado ou participado de pesquisas de extensão na área de tecnologia e inovação.

Para ser um embaixador júnior, também com foco na Coordenação Tecnológica e de Inovação, é preciso ser graduado em qualquer área de formação, ter experiência mínima de um ano em gestão em ecossistemas de inovação, fazer ou ter feito parte de uma comunidade de inovação, ou ter trabalhado em ambientes promotores de inovação, e ter participado de eventos de inovação.