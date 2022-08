Identificado o idoso de Anápolis morto em atropelamento na BR-153

Foi identificado como Antônio José Gonçalves o homem que morreu atropelado na noite deste domingo (14), em uma rua paralela à BR-153, no Residencial Cristina, região Sul de Anápolis.

Ele tinha 78 anos e foi atingido por uma caminhonete. De acordo com o motorista que o atropelou, ele estava com a esposa do lado, e só ouviu o som da batida.

Por conta da má iluminação da estrada, precisou parar o automóvel e descer para ver o que havia acontecido.

Quando o condutor percebeu o idoso no chão, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A equipe médica esteve no local para prestar os primeiros socorros, mas só pôde constatar óbito da vítima. O caso será investigado pela Polícia Civil.