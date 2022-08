Vídeo que mostra homem molhando morador de rua no Recanto do Sol causa revolta nas redes sociais

Um homem foi flagrado jogando água no rosto de uma pessoa em situação de rua, no bairro Recanto do Sol, região Nordeste de Anápolis.

Um vizinho que presenciou a situação fez o registro das imagens. No vídeo, é possível observar o morador com uma mangueira, lavando a calçada.

Em um certo momento, ele estava conversando com a vítima quando desvia a água do chão e atinge com agressividade o rosto do homem em vulnerabilidade social.

Nas redes sociais, as imagens têm causado revolta. Chocados com o vídeo, os internautas chamam o autor de “lixo”, “ridículo”, entre diversas outras ofensas.