Esta é a verdade por trás do vídeo que mostra cobra gigante saindo do chão

Um vídeo viralizou nas redes sociais, nos últimos dias, flagrando uma cobra enorme erguendo grande parte do corpo e internautas no mundo todo comentaram sobre a possibilidade da cena ser falsa.

Na rápida gravação, é possível ver o réptil saindo da superfície e subindo bastante, o que deixou os usuários muito chocados e confusos.

Questionado sobre a veracidade, o herpetologista estadual do Departamento de Recursos da Vida Selvagem da Virgínia, John Kleopfer, explicou que o vídeo seria verdadeiro, inclusive, se tratava da espécie Cobra-rei.

Essas serpentes estão no pódio entre as víboras mais venenosas do planeta e podem alcançar até 5,4 m de comprimento. Além do mais, um único bote da cobra-rei é capaz de matar 20 pessoas ou um elefante.

Elas possuem essa habilidade ímpar, juntamente da mamba-negra, de erguer grande parte do corpo e sair, quase que totalmente, do chão, mantendo ainda a estabilidade para atacar a qualquer momento.

Na Índia, essa espécie é bastante utilizada por domadores como um mecanismo de trabalho para impressionar os apreciadores.

Vale ressaltar que existe uma tradição em Korba, na Índia, onde os mais bem sucedidos presenteia os noivos com cobras-reis, durante o evento de matrimônio, para que eles tenham um forma rentável de viver, após a união.

Assista