Retratos de Anápolis: Ivone Moreyra

Matogrossense, Ivone Moreyra escolheu Anápolis em 2019 para morar, investir e construir o seu futuro. Hoje colhe aqui os frutos do trabalho, criatividade e competência, e tem impactado gerações de crianças com seu conhecimento sobre a metodologia Monressori.

Historiadora e mestra em Educação pela UFG, ocupou importantes espaços executivos no mundo educacional, comandou o FNDE no MEC, primeira mulher diretora-geral do então CEFET, hoje IFG, diretora de educação das escolas SESI SENAI em todo o Estado. Gestora que resolvia problemas e atravessava desafios na rede federal de educação.

Ivone, após longa trajetória escolheu Anápolis para abrir sua escola, e retomar a função que já havia ocupado décadas atrás, a de gestora, abrindo os portões diariamente às seis da manhã. Acredita que é no chão da escola que se constrói o amanhã.

Mesmo tendo um palacete histórico em Hidrolândia, com horta e pomar fartos e biblioteca virtuosa.

Mudou-se para a terra de Santana das Antas e aqui tem colaborado de maneira efetiva para a educação e a sociedade, formando novos professores, gerando empregos e oportunidades e plantando aqui seu sonho de uma sociedades mais ética e solidária.

Por esses e outros motivos, Ivone Moreyra é um retrato da cidade!

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.