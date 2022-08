Tribunal abre inscrições para concurso público com salários de mais de R$ 11 mil em Goiás

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE), em Goiânia, anunciou a abertura de um concurso público com 35 vagas para o cargo de Analista de Controle Externo com salários de R$ 11.335,32.

As inscrições seguem até o dia 27 de setembro e podem ser feitas de forma online por meio do site concursos FCC, até às 14h. O valor da taxa é de R$ 195.

Os interessados em pleitear uma das vagas devem ter ensino superior completo com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

O certame será composto por duas etapas. A primeira será uma prova escrita objetiva de múltipla escolha e a segunda será uma avaliação discursiva. Ambas com caráter eliminatório e classificatório.

Os candidatos selecionados poderão atuar nas áreas de engenharia, contabilidade, tecnologia da informação e controle externo.

Mais informações sobre as oportunidades estão disponíveis no edital.