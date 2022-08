Se você faz parte de um grupo de amigos e percebe que algumas condutas estão sendo um pouco “estranhas”, fique esperto, pois essas ações podem ser sinais que revelam que as pessoas estão pegando ranço de você.

Às vezes algumas atitudes e falas durante algumas conversas podem estar causando um ambiente desagradável e, por isso, algumas amizades estão preferindo se afastar.

Caso você sinta que algo desse tipo esteja acontecendo com você, leia a lista que o Portal 6 separou com alguns sinais que revelam que as pessoas estão pegando ranço de você.

6 sinais que revelam que as pessoas estão pegando ranço de você

1. Elas não te chamam mais para sair

Quando alguém não está muito “feliz” com a sua presença, é bem provável que ela/ele vai evitar te chamar para sair para algum lugar.

Por isso, se você está desconfiada que aquela pessoa está com ranço de você, comece a observar se ela tem ou não te chamado para sair.

2. Sai de perto quando você chega

Outro sinal bastante certeiro para saber se alguém está com ranço de você, é que ela sai de perto quando você se aproxima.

Geralmente, quem está irritado com o outro não gosta de estar nem um pouco perto dessa pessoa e começa a evitá-la de todas as formas possíveis.

3. Param de falar quando você chega

Se uma pessoa ou um grupo param de falar quando você chega, fique atento! A ação pode ser uma prova de que a pessoa não quer papo nenhum com você.

Por isso, tente rever as suas atitudes para ver se, de fato, você fez algo errado.

4. Evitam contar coisas pessoais com você perto

Um traço bastante característico de quem está com ranço de você é quando ela evita contar vivências pessoais quando você está próximo.

Além de mostrar a irritação, a atitude também demonstra a falta de confiança da pessoa em você. Portanto, tente conversar com essa pessoa e, assim, resolva a situação.

5. Não tem mais paciência para escutar

Quando uma pessoa demonstra impaciência ao te escutar, sinto em te dizer, mas é muito provável que ela não esteja muito “contente” com você.

Sendo assim, evite ter uma conversa com ela a fim de que seus sentimentos não sejam magoados.

6. Te dá respostas curtas

Por fim, mais um dos sinais que revelam que as pessoas estão pegando ranço de você são as respostas curtas. Quando a pessoa evita falar demais com você e tenta sempre cortar o assunto, é indício que ela não quer conversar com você de jeito nenhum.

