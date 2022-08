Calorão de Goiás ‘obriga’ capivaras a procurarem piscina; veja o vídeo

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta terça-feira (16) para resgatar cinco capivaras que entraram dentro da piscina de uma propriedade, na zona rural de Iporá.

As imagens registradas pela corporação mostram a tranquilidade dos animais, que entraram para se refrescar do ‘calorão’ que faz no estado nos últimos dias.

De acordo com os militares, a piscina estava parcialmente vazia, o que impossibilitou a saída após o ‘banho’ e as deixando presas.

Uma a uma, as capivaras foram sendo resgatadas pelos bombeiros, que precisaram usar equipamentos de captura para fazer a retirada.

Os animais foram soltos em uma represa que fica na propriedade onde elas estavam, para continuar se refrescando e fugindo do calorão.

Veja o momento em que os animais se refrescavam na piscina da propriedade: