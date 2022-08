Consumidores percebem novo aumento na gasolina em Goiânia logo após Petrobras anunciar redução

Dois dias após a redução do preço da gasolina vendida às distribuidoras, motoristas de Goiânia foram surpreendidos com mudança no valor do combustível. Em vez de um litro mais barato, como esperava o consumidor, alguns estabelecimentos acrescentaram, em média, R$ 0,50 ao preço final do produto de terça-feira (16) para quarta-feira (17).

O motorista de aplicativo Denis Lima, que costuma percorrer a cidade em uma jornada de trabalho de dez horas, diz ter visto o preço de alguns postos saltar de R$ 4,99 para mais de R$ 5,50 na capital. “É a terceira vez que a Petrobras abaixa os combustíveis recentemente, então não tem explicação para isso”, protesta.

A situação também foi relatada pelo Kerley Rodrigues, morador do Bairro Goiá. “Tanto aqui quanto no setor João Brás, eu vi que o preço subiu mais de R$ 0,50. A gente começou a ver a gasolina abaixo de R$ 5,00, parece que não vai ver mais”, lamenta.

Já o comerciário Noel Amancio conta ter observado a mudança em estabelecimentos GO-070, na saída para Goianira. “Ali, depois da barreira, os postos de gasolina estão vendendo combustível a R$ 5,64, sendo que ontem anteontem estava a R$ 4,89”, denuncia.

Morador de Trindade, Alexandre Louredo aponta, ainda, que houve crescimento nos valores da gasolina comercializada em postos da GO-060, que liga o município a Goiânia. “Há dois dias comprei gasolina a R$ 4,95 e agora está tudo R$ 5,57 ou mais. Etanol subiu também, de R$ 3,66 para R$ 3,89”, alerta.

Ao Portal 6, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado (Sindiposto), Márcio Andrade, explica a que se deve o aumento. “Eu também ouvi isso nas redes sociais. A única explicação, neste momento, é que a maioria dos postos fez promoções e reduziu os valores durante o mês de julho, quando a demanda naturalmente cai”, justifica.

Agora, segundo o presidente do Sindiposto, os empresários tentam retomar a margem de lucro. “Era um momento de disputa de consumidores, mas agora é preciso recompor esse valor. O mercado em Goiânia abaixou bastante os preços, ficando até mais barato que muitas cidades do interior. Em um momento isso fica insustentável”, argumenta.

Para impedir altas abusivas, o Procon Goiás iniciou nesta quarta-feira (17) ações de fiscalização aos postos da capital. Pelo menos 16 estabelecimentos foram visitados pelas equipes.