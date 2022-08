Criança fica presa em máquina de pelúcias de shopping e vídeo viraliza

Viralizou nas redes sociais um vídeo de uma criança de dois anos, que ficou presa dentro de uma máquina de capturar brinquedos de pelúcia, em um shopping no Rio de Janeiro (RJ) e as cenas estão dando o que falar.

Jailma Soares do Nascimento, a mãe de Samuel, contou no Twitter como foi que tudo aconteceu. Segundo ela, era para ser ‘só mais um passeio em família, mas ele [o filho] queria muito um brinquedo’.

Ao G1, a carioca explicou que haviam saído para comer e decidiram passar pela máquina. Quando o esposo começou a tentar resgatar um ursinho, já era tarde. O garotinho havia entrado dentro do vidro enorme.

“A gente estava olhando o pai brincar e, do nada, quando a gente olhou, já vi a cabeça dele dentro da máquina. Aí eu fiquei desesperada porque não sabia como tirar ele dalí”, comentou.

O grande problema foi que Samuel adorou ter conseguido entrar em meio aos infinitos ursos de pelúcia e começou a ignorar completamente os chamados de Jailma.

Ela dizia “olha aqui para a mamãe”, enquanto os olhos da criança estavam fixados nos brinquedos e a situação começou a ficar mais séria quando inúmeras pessoas se aglomeraram para entender o que estava acontecendo.

Neste momento, alguns filmaram o caso, enquanto outros chamaram por ajuda. A equipe socorrista no NorteShopping foi acionada e um bombeiro conseguiu abrir a máquina para retirar o pequeno Samuel.

O profissional entrou dentro do vidro e pegou o garotinho, que não teve nenhum ferimento, e ainda ganhou um brinquedo para ir embora contente.

As cenas capturadas repercutiram bastante nas redes. Enquanto alguns internautas se divertiram com a determinação do menino, outros ficaram compadecidos com o desespero de Jailma.

