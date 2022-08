Patriota estuda nome forte a deputado federal para substituir Romário Policarpo

No Patriota havia unanimidade de que presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo, era um dos suportes da sigla para fazer pelo menos dois nomes à Câmara Federal entre 17 candidatos.

Além do vereador, a chapa conta com o ex-governador Alcides Rodrigues, o deputado Delegado Humberto Teófilo, o ex-prefeito de Caldas Novas e ex-deputado Evandro Magal.

Entre idas e vindas do hospital com picos de pressão, Policarpo, de apenas 34 anos, vai permanecer na Casa Legislativa e como o 2° homem da Prefeitura. É que, por ser presidente da Câmara, e como Goiânia não tem vice – Rogério Cruz assumiu após morte de Maguito Vilela – Policarpo se tornaria o sucessor no Paço.

O presidente do Patriota, Jorcelino Braga, não quis dizer qual nome ocuparia o lugar de Policarpo, já que ele teria uma boa fatia do orçamento partidário. “O projeto continua. Seja trazendo outro nome ou dentro da chapa, lançando 16 mesmo”, explicou ele.