Vazão do Rio Capivari baixa e coloca manancial de Anápolis em nível de atenção

Já no período de estiagem, a vazão do Ribeirão Capivari sofreu uma baixa, o que coloca a manancial que abastece Anápolis em um nível de atenção.

A última atualização da “Sala de Situação”, disponível para consulta da população no site da Saneago, foi realizada nesta terça-feira (16) e mostra que em breve, é possível chegar ao nível crítico.

Isso porque a última vazão calculada do Ribeirão Capivari indicou uma quantidade de 306 l/s, o que ainda se encaixa na fase de atenção. No entanto, o nível crítico é de 250l/s, número não tão distante do atual.

Por outro lado, o Ribeirão Piancó ainda não entrou em uma fase de preocupação, já que nem ao menos atingiu o nível de atenção.

Segundo a Saneago, a empresa vem monitorando os índices das mananciais em Anápolis e ainda não há riscos de falta d’água.

“No momento, os centros de reservação estão cheios e os mananciais de abastecimento estão com disponibilidade hídrica suficiente para assegurar a estabilidade no fornecimento de água tratada”, revelou ao Portal 6.

Além disso, a companhia garante que os trabalhos necessários estão sendo realizados para garantir que Anápolis não passe por problemas durante o período de estiagem.

Em caso de falta de água, os moradores podem entram em contato pela Central 0800 645 0115, ou via WhatsApp no número (62) 3269-9115.

O Portal 6 solicitou um comparativo deste período de estiagem com o do ano anterior, mas a companhia respondeu apenas que “no ano passado, pela primeira vez em 20 anos, o município não sofreu com a falta de água durante a seca”.