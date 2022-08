A tendência de home office instaurada principalmente devido a pandemia da Covid-19, acabou ganhando o coração dos trabalhadores.

A modalidade de trabalho foi tão bem vista pela população, que um levantamento realizado pela consultoria Robert Half apontou que cerca de 39% dos brasileiros aceitariam trocar de emprego apenas para ter essa opção de trabalhar em casa.

Além disso, a experiência do trabalho remoto se mostrou tão positiva para muitos, que fez com que até mesmo os desempregados ficassem mais exigentes, já que para 20%, ou o home office é oferecido no momento da contratação, ou nada feito.

Pensando nisso, separamos os segredos que rondam essa nova modalidade e a tornam tão desejada para os trabalhadores.

6 segredos que quem trabalha em home office guarda a 7 chaves

1. Traje de trabalho, pijama

Sem ter a necessidade de sair de casa para trabalhar, aquele confortável pijama acaba se tornando o traje oficial de trabalho.

Durante as videochamadas? Aquele look super confortável é apenas mascarado com uma blusa por cima.

Entretanto, como esse segredinho não pode ser revelado, não vale esquecer e levantar no meio da reunião, pois entregaria que de social só mesmo a parte superior.

2. Horário de almoço

Para conseguir dormir um pouquinho mais, ou até mesmo realizar outras coisas, às vezes, o horário de almoço de quem faz home office é discretamente mudado.

Não sabe como? Bem, muitos trabalhadores aproveitam que estão tranquilos em casa e deixam para almoçar em frente ao computador, quando já está novamente trabalhando.

3. Trabalho, filmes e séries

Isso mesmo, alguns profissionais aproveitam que estão de home office para realizar o trabalho enquanto aproveitam um filme ou moratonam uma série.

Mas claro, esse segredo costuma ser guardado a 07 chaves para evitar problemas.

4. Horário de trabalho

Sem precisar bater o ponto na empresa quando se está em home office, alguns trabalhadores alteram um pouquinho o horário de trabalho.

Entretanto, essa mudança nem sempre é para se beneficiar, já que em vários casos os profissionais fazem é extrapolar o tempo de serviço.

5. Reuniões por videochamadas

Sabe aquele momento em que um colega de trabalho começa a falar sem pausas durante uma reunião da empresa feita por videochamada?

Então, o segredo de muitos trabalhadores é simplesmente silenciar o outro, para não mais precisar ouvir o que está sendo falado.

6. Colegas de trabalho

Não é porque o trabalhador está fazendo home office, que ele vai estar longe dos colegas de trabalho.

O WhatsApp está sempre ali para que os funcionários troquem mensagem normalmente, mantendo o papo que ocorreria no trabalho presencial em dia, mesmo estando remoto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!