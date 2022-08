Celular explode na mão de criança que usava o aparelho para assistir vídeos

Um caso bastante incomum aconteceu com um garotinho, de apenas seis anos, no interior do Ceará, enquanto ele se divertia com vídeos virtuais, no celular da mãe, e a história tem assustado internautas em todo o país.

De acordo com a tutora da vítima, a professora Maria Eugênia, o filho estava com o aparelho telefônico nas mãos, quando, de repente, começou a sair fumaça pelo eletrônico.

A mãe, de imediato, percebeu a situação e retirou o celular de perto do garotinho. Segundo ela, o objeto inchou e explodiu.

O pai da criança ficou desesperado e optou por chutar o aparelho para longe e até mesmo jogar água para amenizar a fumaça.

A tutora explicou ao G1 que utilizava o celular há mais de um ano e nunca havia presenciado nada parecido. Já a marca Samsung, a multinacional responsável pela produção do telefone, afirmou que está investigando a causa do problema.

O objeto teve danos irreparáveis e acabou sendo descartado pela família, já o garotinho não se machucou e está se recuperando bem do susto.