Empresa registrada em nome de jovem goiana fecha contrato milionário com Codevasf

Um contrato milionário com uma empresa existente há apenas dois anos, registrada no nome da diarista de Goiânia, Ana Luiza Cassiano Batista, de 21 anos, está levantando suspeitas para a contratante Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

O acordo firmado com a Imperiogn Comércio de Máquinas Equipamentos e Serviços, em nome da goiana, teria sido para a compra de 325 novos tratores, alcançando uma quantia de R$ 61,7 milhões.

Suspeitando do caso, a Controladoria Geral da União (CGU) apontou que existe um risco do negócio firmado pela estatal ter superfaturado em R$ 11,8 milhões.

Segundo a CGU, os valores apresentados pela Codevasf podem ser considerados como “exorbitantes”, levando em consideração o Painel de Preços do Governo. Além disso, o preço atual apontado pela empresa foi de R$ 190 mil por trator, equanto em negócios anteriores, os valores variavam entre R$ 93 mil a R$ 115 mil.

O portal O Globo conseguiu identificar um perfil em nome de Ana Luiza no Linkedin, em que aponta a jovem como sendo vendedora em uma loja de calçados localizada na capital. Entretanto, ao entrarem em contato com a mãe dela, foram informados de que na verdade, ela atua como diarista e não possui nenhuma empresa registrada no nome.

“Ela não tem empresa. Ela é diarista, não tem nem carteira assinada”, afirmou a mãe ao O Globo.

Mesmo com apenas dois anos de existência, a Imperiogn Comércio de Máquinas Equipamentos e Serviços já teria participado de cerca de 49 licitações realizadas pelo Governo Federal, além de contar com contratos com os mais variados “braços” do poder público.

Vanderson de Souza, gerente comercial do negócio, afirmou que a quantia acordada com a Codevasf estaria até mesmo abaixo do valor de mercado. Além disso, apontou que devido à inflação, os valores previstos no contrato poderiam dificultar o fornecimento dos tratores.