Ex-BBB Caio Afiune processa o Bradesco por carro que foi à leilão

Além do polêmico processo do Hospital Evangélico Goiano (HEG), o ex-participante do Big Brother Brasil, Caio Afiune, está agora em uma batalha judicial contra o Banco Bradesco.

Nos autos, o ex-brother aponta que realizou um contrato com a instituição bancária para financiamento do veículo Fiat/Stilo Sporting Dual ainda em 2011.

Todavia, em 2013, o mesmo carro foi apreendido e acabou sendo leiloado como sucata no ano de 2018. Depois, Caio procurou o banco para enfim quitar o débito.

Entre 2018 e 2020, o ex BBB relata ter efetuado o pagamento. No entanto, até os dias atuais, ainda não houve a baixa do gravame.

Caio Afiune chegou a anexar a carta de quitação no processo contra o Banco Bradesco, assim como o espelho de consulta do veículo junto ao Detran. Porém, a juíza do 2º Juizado Especial Cível Comarca de Anápolis, Vívian Martins Melo Dutra, decidiu indeferir a tutela de urgência solicitada.

Segundo a magistrada, o pedido foi negado “dado o perigo de irreversão dos seus efeitos em caso de eventual julgamento final de improcedência”. Ela também alegou que Caio “não demonstrou a urgência para sua concessão, não evidenciando assim que a espera da tutela definitiva lhe trará grave prejuízo”.