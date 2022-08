Grave acidente na BR-414 tem morte confirmada pelo SAMU

Um grave acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (19), na BR-414, na zona rural de Niquelândia, na região Norte do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um carro de passeio colidiu com um caminhão. Pelas imagens divulgadas pelos militares é possível ver que a frente do veículo ficou destruída.

Um passageiro do automóvel ficou preso às ferragens e foi resgatado já sem os sinais vitais e teve o óbito confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O motorista do veículo recebeu atendimento pré-hospitalar de equipes do SAMU e foi encaminhado para uma unidade de saúde.

O Corpo de Bombeiros teve de fazer a limpeza da pista, visando evitar novas colisões