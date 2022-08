Major do Corpo de Bombeiros explica diferença entre Césio 137 e cápsula encontrada em Anápolis

A cápsula encontrada no quintal de uma residência na Vila Santa Isabel, na região Norte de Anápolis, nesta sexta-feira (19), tem pouca semelhança com a do Césio 137, que provocou o maior acidente radioativo em área urbana do mundo, em 1987, em Goiânia.

Em entrevista ao jornalista Jonathan Cavalcante, da Rádio São Francisco, o major Valério, do Corpo de Bombeiros e que atua na Companhia Ambiental de Operações com Produtos Perigosos (CAOPP), explicou as diferenças entre os dois elementos.

“No acidente do césio em 1987, existia o material radioativo dentro de um encapsulado, onde tem um maquinário que fazia o tratamento de alguma enfermidade. Já o raio-x odontológico, o simples fato de você tirar da tomada, já não emite mais a radiação. A própria radiação do raio-x odontológico é através da eletricidade. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa”.

No entanto, apesar de possuírem diferenças entre si, o Major fez uma ressalva e apontou uma pequena semelhança entre ambos.

“A única semelhança é que ambos emitem radiação gama, mas uma é através da questão nuclear e o outro através da eletricidade.”