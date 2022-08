Um casal foi preso por desacatar policiais que apuravam uma denúncia de agressão a crianças da vizinhança em que brincavam na rua. O caso aconteceu em Campo Limpo de Goiás, na última sexta-feira (19).

O Portal 6 apurou que o marido, de 35 anos, teria agredido as crianças com um balde de água, de acordo com o relato de uma conselheira tutelar. No local, a Polícia Militar (PM) encontrou ele e a mulher, de 34 anos, em visível estado de embriaguez. Eles disseram ter problemas com os vizinhos da casa da frente, que supostamente implicavam com os filhos adolescentes do casal.

Ao explicar que o Conselho Tutelar teria que ser acionado, já que o caso envolvia crianças, os dois começaram a desacatar as equipes e dizer palavras de baixo calão, chamando os agentes de “lixo” e “paus mandados”. Foi dado voz de prisão a ambos, que tentaram fugir para dentro da residência.

Neste momento, a primeira tentativa de mobilização feita pelos policiais foi frustrada, já que os denunciados se debatiam e desferiam tapas e socos contra equipe, causando, inclusive, lesões corporais. Os policiais também foram agredidos pelos filhos do casal que, durante a tentativa de algemar os pais, atacaram as equipes na tentativa de soltá-los.

Após minutos de resistência, os agentes conseguiram imobilizar o casal, que foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Anápolis, município vizinho. Já os adolescentes conseguiram fugir pulando o muro aos fundos da residência e ainda não foram localizados.