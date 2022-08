Obra da Prefeitura na Avenida Goiás descobriu absurdo que pode gerar processo

Diversas ligações irregulares de esgoto foram descobertas durante o processo de troca das galerias pluviais da Avenida Brasil com a Goiás , em plena região Central de Anápolis.

As obras no local foram iniciadas no dia 12 de agosto. A ideia é que o tráfego já fosse liberado na sexta-feira (19), mas houve atraso por conta de irregularidades, segundo a diretoria de Serviços Urbanos, como ligações clandestinas de esgoto.

Com isso, as equipes tiveram, segundo a pasta, dificuldade nos trabalhos, por exemplo, de compactação e rejunte dos tubos instalados.

A Saneago, porém, responsável pelo serviço de esgotamento sanitário, negou que havia qualquer ligação clandestina de esgoto e contestou a versão da Prefeitura.

Segundo a estatal, equipes que estiveram no local identificaram apenas o lançamento de água servida no local, proveniente de lavagem de calçada.

De todo modo, a companhia afirma ter notificado a Prefeitura para que dê andamento em investigações do restante da rede pluvial e se possa verificar eventuais irregularidades no lançamento de esgoto.

A Saneago ainda esclareceu que, “de qualquer forma, a responsabilidade pela apuração do caso é da Prefeitura de Anápolis”.

Com a palavra, a ARM

A Agência Reguladora Municipal (ARM) afirmou que a competência de notificação, neste caso, não cabe à ela. O presidente Robson Torres, todavia, enfatiza que é responsabilidade de todos a denúncia de irregularidades.

“Nós todos, autoridades e pessoas físicas comuns temos que ter responsabilidade com o meio ambiente e com o patrimônio público e denunciar todos os crimes e infrações de que tenhamos ciência, e os vulgarmente “gatos” devem ser tanto coibidos quando denunciados”, destacou.

Torres ainda apontou que as punições para casos de clandestinidade devem ser mais severas para coibir ações do tipo na cidade.

“O poder público deve criar meios e sistemas de detecção destas irregularidades e punir com severidade todos que cometem crimes ou infrações desta natureza, buscando prevenir problemas futuros perniciosos a toda uma coletividade local e que recebam as águas que vem de Anápolis”, destacou.