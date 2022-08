Xuxa posta vídeo comendo alface diretamente do pé: ‘Vegano raiz’

Xuxa Meneghel, 59, postou um vídeo em seu Instagram nesta sexta-feira onde abusa do bom humor. Acompanhada da também apresentadora Angélica e com uma cachorrinha no colo, Xuxa se abaixa em meio à terra e morde um pé de alface diretamente do chão.

“Não basta ser vegano, tem que ser vegano raiz!”, escreveu na legenda da imagem. “Angélica, que me conhece faz tempo, sabe que isso está no sangue! Logo, logo, vem aí”, continuou na postagem.

No vídeo, Angélica conversa em tom de brincadeira com a amiga. “Você está comendo mesmo, bebê? Está limpinho, bebê? Não, né?! A vegana, não é, gente? Você lavou a alface, amor?”, questionou. “Não”, respondeu Xuxa.

“Não, né? Ô meu deus, eu vou levar ela embora. Ela está muito cansada hoje, gente. Ela não está bem não. Vamos levar ela embora”, brincou Angélica.

O namorado de Xuxa, o ator Junno Andrade, 58, também comentou o vídeo postado: “Acho que vi uma coelha segurando uma cachorrinha”, escreveu.