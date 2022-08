Conheça as grandes vantagens em namorar com uma pessoa do signo de Leão

As pessoas do signo de Leão são bastante estereotipadas como pessoas de difícil convivência e isso não é uma inverdade. No entanto, elas possuem muitas qualidades pouco comentadas.

Apesar de serem orgulhosos e levemente egocêntricos, o leonino traz consigo algumas decisões invariáveis na vida e esses posicionamentos, fazem deles pessoas confiáveis e verdadeiras.

Assim como o leão, rei da selva, esse signo é valente, determinado, esforçado e conquista posições de destaque em todos os campos da vida.

Conheça os principais 6 motivos para namorar com uma pessoa do signo de Leão:

1. Leais

A palavra leão já diz tudo. São leais aos princípios e aos que amam. Um leonino nunca trairá os próprios sentimentos e anseios.

São pessoas de muita opinião, não costumam se submeter às vontades alheias. E, caso prometa algo, dificilmente ele falhará na palavra. Ele cumprirá o trato com exatidão.

2. Extrovertidos

Apesar da fama de hostis, os leoninos sabem ser extremamente extrovertidos. Em qualquer situação, ele saberá se comunicar bem e tornar o ambiente descontraído.

Deixar um leonino constrangido e introvertido é quase uma missão impossível, ele sabe se sair bem em qualquer situação e, claro, sempre por cima.

3. Corajosos

Novamente como um leão, a coragem do leonino é surpreendente. No campo profissional, eles se arriscam mesmo para conseguir tudo o que querem.

No campo amoroso, eles investem nas ‘missões impossíveis’ e só sossegam quando conquistam o crush. Além do mais, desistir não está no vocabulário dessas pessoas.

4. Espertos

Passar alguém que nasceu entre os dias 23 de julho e 22 de agosto para trás é uma outra situação raríssima. Eles são extremamente atentos e espertos.

O leonino não aceita ser enganado ou feito de bobo, ele sabe exatamente onde está pisando e como sair daquela situação bem.

E pode ser um problema para pessoas infiéis. Ele com certeza descobrirá tudo e te desmascará da pior forma possível, pois prioriza a lealdade mais que tudo.

5. Realistas

Apesar de serem completamente ambiciosos, os leoninos também são realistas. Não vivem no mundo da Lua idealizando planos impossíveis.

Eles traçam um sonho grande e passam a dedicar bastante tempo naquilo. No campo amoroso, eles sabem exatamente o momento de dar adeus ao parceiro ou o momento de dar um grande passo na relação.

Não são pessoas de enrolação. Eles simplesmente fazem acontecer para não perder tempo depois.

6. Sonham alto

Em paralelo ao lado realista, eles também sonham alto. Isso porque são bastantes ambiciosos, como dito. Eles desejam coisas grandiosas sempre.

Não é do feitio do leonino se contentar com o mínimo. É preciso muita confiança, muito amor, muita atração física, tudo em grandes quantidades, para que o relacionamento dê certo.

Mas a parte boa é que ele também não entrega nada pela metade, é completamente intenso e sabe suprir bem seu parceiro.

